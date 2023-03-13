Британия в обновленной стратегии обороны назвала приоритетным противодействие "угрозе РФ"

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Приоритетным направлением обновленной стратегии Великобритании стало противодействие российской угрозе, которую страна якобы представляет для государств Европы. Это следует из заявления офиса премьера Британии, Минобороны и МИД страны.

"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами... Первый и самый главный – это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией", – следует из заявления.

Помимо прочего, стратегия предусматривает выделение пяти миллиардов евро на снаряды и обновление ядерного арсенала государства.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя обновленную стратегию Великобритании в беседе с RT, сообщил, что подобным образом страна открыто выразила, что Россия для нее – главный исторический "противник", которого необходимо сдерживать всяческими способами.

"Они открыто заявляют, что нужно нанести России стратегическое поражение, ослабить нас, дестабилизировать", – сообщил аналитик, подчеркнув, что описание подобного в стратегии отражает бюрократичность британских властей.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан сообщил о нежелании Великобритании и США поддерживать намерения Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, страны пытаются максимально затянуть конфликт и не думают о будущем Украины и ее населения.



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