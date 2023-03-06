Глава Минобороны Британии заявил об острой необходимости в замене военной техники

Фото: Ben Birchall/Pool via AP

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства "остро нуждается в замене" на фоне конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Он призвал модернизировать армию, напомнив, что она устарела около 15 лет назад.

"Нам действительно нужно заменить ее: техника, а не люди, остро нуждается в замене", – сказал Уоллес, подчеркнув, что конфликт на Украине требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.

Великобритания объявила о планах поставить Украине танки Challenger 2. Всего Киеву будет передано 14 бронемашин. Кроме того, Лондон направит Украине 30 самоходных гаубиц AS90.

Позже появилась информация о том, что Великобритания может поставить Украине свои истребители. По данным Sky News, Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон может передать Киеву.



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