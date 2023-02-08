Экс-полковник ВС Британии напомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада

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Слова Владимира Путина о слабости западных стран в военной и политической сфере оказались правдой. Таким мнением поделился бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, за последние годы западные страны больше обсуждали сокращение численности солдат и танков в связи с ростом кибернетических и космических технологий. Полковник отметил, что у британской стороны блестящая оборонная промышленность, которую нынешнее правительство упускает из виду из-за желания сэкономить деньги.

"Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", – цитирует военного газета i news.

Помимо прочего, британской военной технике необходимо обновление, считает он. Танк Challenger 2 нуждается в модернизации или даже замене на новый.

В среду, 8 февраля, состоялся визит Владимира Зеленского в Лондон. В ходе встречи премьер-министр Риши Сунак планирует объявить о поставках на Украину более дальнобойного вооружения.

Цель этого решения заключается в намерении ослабить российские возможности в атаках по украинской инфраструктуре. Также это поможет снизить давление на фронтах на Украине, заявили в правительстве.

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