Президент Финляндии заявил, что готов к переговорам с Путиным

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Лидер Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что готов поговорить с Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.

"Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого", – сказал он.

Представители СМИ поинтересовались у президента Финляндии, что бы он посоветовал своему американскому коллеге Джо Байдену в вопросе диалога с российским лидером. Однако Ниинисте считает, что президенту США не нужны его советы.

Также он отметил, что раньше часто вел переговоры с Путиным. По его словам, последний их разговор состоялся в мае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует переговоры с Байденом. Такой ответ официальный представитель Кремля дал на вопрос, рассматривает ли Москва возможность переговоров о ситуации на Украине не с Киевом, а с Вашингтоном.



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