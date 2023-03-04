Байден и Шольц заявили, что готовы вводить санкции против РФ так долго, как это необходимо

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать санкционную политику против России за спецоперацию на Украине "настолько долго, насколько это необходимо". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, лидеры двух стран призвали к "глобальной солидарности с украинским народом", а также обсудили дальнейшую поддержку Киева в гуманитарной, экономической и политической сферах.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 6 россиян. В черный список, в частности, вошли замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.

До этого сообщалось, что министерство юстиции США хочет увеличить штат сотрудников, которые занимаются расследованием попыток обхода антироссийских санкций.

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