Минюст США набирает специалистов для изучения обхода санкций против РФ – СМИ

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Министерство юстиции США хочет увеличить штат сотрудников, которые занимаются расследованием попыток обхода антироссийских санкций, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы ведомства Мэтта Олсена.

По его словам, идет набор 25 новых специалистов для работы в подразделении, которое занимается контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. Таким образом, американские власти пытаются не допустить оказания России помощи в обходе санкционного режима частными компаниями и другими третьими сторонами.

Ожидается, что новые сотрудники будут выдвигать уголовные обвинения против компаний, уличенных в нарушении санкционного режима. Сколько уже человек работает в подразделении, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что замглавы Минфина США Брайан Нельсон собирается посетить Турцию и страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций.

Помимо этого, уточнялось, что во время встреч Нельсон затронет тему политики Ирана в регионе.



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