Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в московских отделениях

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Сбербанк начал продавать валюту Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наличные дирхамы можно приобрести в пяти московских отделениях. Пока услуга работает в тестовом режиме, чтобы понять ее востребованность. Если спрос на эту валюту окажется высоким, число отделений увеличится.

"ОАЭ – с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США", – заявил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Он добавил, что сейчас также рассматривается возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк решил прекратить трансграничные переводы в долларах из-за санкций со стороны американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

Уточнялось, что банк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах.

Между тем источник в Газпромбанке заявил, что решение американских банков прекратить обслуживание корреспондентских счетов российской организации в долларах не ухудшит ситуацию в операционной работе.

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