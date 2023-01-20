Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов

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Появление новой мировой валюты-гегемона является маловероятным, поскольку для ее запуска в обиход потребуется значительный уровень доверия от каждой из стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад "Будущее мировой монетарной системы" швейцарского банка Credit Suisse.

В материале отмечается, что доллар может утратить прежние позиции из-за распространения плавающих курсов, желания центральных банков снизить риски от санкций, а также доступности валютных своп-линий между центробанками. При этом, несмотря на потерю прежнего авторитета, доллар не утратит преобладающее значение в мировой финсистеме, считают эксперты.

Специалисты отмечают, что доллар давно подвергается критике финансовых властей разных стран. Недовольство высказывают не только в развитых, но и в развивающихся государствах.

Сложившуюся в настоящее время ситуацию аналитики сравнивают с положением дел в 1970-е годы, когда произошло резкое ослабление валюты в условиях роста инфляции, а США отказались от золотого стандарта. Эксперты также отметили влияние на доллар геополитического климата, который имеет тенденцию к ухудшению.

Ранее экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что максимальная стоимость доллара в РФ может достигнуть 80 рублей. По словам эксперта, подобное значение является допустимым для экономических агентов и населения. Однако при повышении доллара в цене более чем за 80 рублей Минфин и Центробанк примут спецмеры по урегулированию, считает экономист.



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