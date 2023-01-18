Центробанк РФ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

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Центральный банк РФ начал устанавливать курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. Об этом сообщает сайт ЦБ.

В список вошли дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рекомендовал тем, кто хочет сохранить свои средства, для инвестиций выбирать российский рубль.

В случае если человек рассчитывает диверсифицировать свои сбережения, то можно вложиться в дирхам ОАЭ или азербайджанский манат. Кроме того, считает Разуваев, доллар и евро сейчас очень "токсичные" валюты, на которые рассчитывать не стоит.

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