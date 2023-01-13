Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

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Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже выросли по отношению к рублю. Юань слабо снизился.

Российская валюта более стабильна к доллару и юаню. Так, американская валюта расчетами завтра на 07:05 выросла лишь на 2 копейки, до 67,78 рубля. Китайский юань упал на 1 копейку, до 10,01 рубля. При этом евро вырос на 19 копеек, до 73,33 рубля.

Ранее эксперт предположил, что падение стоимости доллара ниже 68 рублей может быть вызвано заявлениями российских регуляторов, которые говорят об увеличении объема американской валюты на рынке.

Тем не менее к сильному падению доллара действия ЦБ и Минфина не приведут, а нынешнее колебание курса является лишь моментной коррекцией, считает специалист. Кроме того, по-прежнему сохраняется тенденция роста доллара, поэтому вскоре он вернется к курсу в 70 рублей и выше.

Банк России намерен с 13 января возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила.



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