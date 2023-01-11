Аналитики выяснили, что около 67% брокерских счетов россиян не пополняются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 67% брокерских счетов россиян не пополняются. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Аналитики выяснили, что российские граждане открывали свои счета, однако впоследствии забрасывали их и не пополняли. Так, доля пустых брокерских счетов в период с августа 2022 года по январь 2023 года увеличилась на 2 процентных пункта.

"Сейчас порядка 67% брокерских счетов пустые. За год их количество выросло на 4 процентных пункта. В конце 2021 года показатель был на уровне 63%", – поделились представители пресс-службы организации.

Компания узнала у инвесторов, почему их брокерские счета пустуют. Выяснилось, что порядка 32% граждан не занимаются инвестициями, потому что выжидают наступления более спокойного времени на финансовом рынке. Четверть россиян не поняли всех тонкостей работы с подобными счетами.

Около 13% на данный момент заняты получением новых знаний про брокерские счета, еще 18% заявили, что создали счет на всякий случай.

Кроме того, представители компании узнали, что число активных инвесторов на территории РФ не превышает 9,2 миллиона человек.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что тем, кто хочет сохранить свои средства, в текущем году для инвестиций лучше выбирать российский рубль. По словам эксперта, доллар и евро на данный момент очень "токсичные" и проблемные валюты.



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