Экономист объяснил падение доллара ниже 68 рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Падение стоимости доллара ниже 68 рублей может быть вызвано заявлениями российских регуляторов, которые говорят об увеличении объема американской валюты на рынке. Такое мнение в беседе с RT озвучил директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Буквально на днях Минфин и Центробанк заявили, что приступают к синхронной продаже валюты на рынке. Это значит, что объемы валют будет увеличиваться и валюта не в дефиците, а если нет дефицита, то и стоимость меньше", – объяснил экономист.

Пока это было только на уровне заявлений. Однако тот факт, что такое решение озвучено, дает основания полагать, что оно в конечном итоге будет реализовано, уверен Остапкович.

Тем не менее к сильному падению доллара действия ЦБ и Минфина не приведут, а нынешнее колебание курса является лишь моментной коррекцией, считает специалист. Кроме того, по-прежнему сохраняется тенденция роста доллара, поэтому вскоре он вернется к курсу в 70 рублей и выше, подытожил Остапкович.

Ранее в четверг в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 68 рублей. В 10:27 по московскому времени стоимость американской валюты просела на 82 копейки, до 67,91 рубля.

Накануне стало известно, что Банк России намерен с 13 января возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила.



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