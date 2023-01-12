Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 68 рублей, такой показатель зафиксировали последний раз 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Так, курс американской валюты на 10:27 по московскому времени упал на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня – на 7 копеек, почти до 10 рублей. В свою очередь, евро опустился на 1,03 рубля, до 72,97 рубля. Такой показатель последний раз был зафиксирован 30 декабря.

Между тем финансовый аналитик Александр Разуваев рекомендовал тем, кто желает сохранить свои средства, в 2023 году выбирать российский национальный рубль.

Эксперт утверждает, что доллар и евро на сегодняшнее время представляют собой "токсичные" и проблемные валюты.

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