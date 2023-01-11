ЦБ РФ возобновит покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ с 13 января возобновит проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань – рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

ЦБ РФ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно для минимизации влияния операций на динамику валютного курса.

Также в сообщении сказано, что регулятор сохраняет за собой возможность проводить операции на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.

Ранее экономист Георгий Остапкович предположил, что максимальное значение, которого сможет достичь курс доллара, составляет 80 рублей. Он отметил, что ослабление российской валюты связано с увеличением импорта и снижением цен на нефть. Специалист также уверен, что Центробанк и Минфин РФ не позволят рублю сильно упасть, если предпосылки к этому будут.

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