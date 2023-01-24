Газпромбанк остановит трансграничные переводы в долларах США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах из-за санкций со стороны американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах", – говорится в сообщении.

Между тем источник в Газпромбанке заявил, что решение американских банков прекратить обслуживание корреспондентских счетов российской организации в долларах не ухудшит ситуацию в операционной работе.

По его словам, клиенты банка все еще могут использовать любые расчетные счета внутри организации. Также им доступны услуги погашения кредитов и покупка валюты США за рубли, евро и юани.

Ранее Владимир Путин подписал проект, согласно которому российские поставщики газа и иностранные покупатели смогут закрывать счета в иностранной валюте. Подобные расчеты могут производиться в валюте, которая указана в контракте.



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