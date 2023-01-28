В США намерены обсудить с Турцией и ОАЭ обход Россией санкций – СМИ

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Замглавы Минфина США Брайан Нельсон намерен посетить Турцию и страны Ближнего Востока, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, чиновник планирует сообщить партнерам Вашингтона, что те могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с организациями, находящимися под американскими санкицями.

Поездка Нельсона может пройти с 29 января по 3 февраля. Помимо Турции он посетит ОАЭ и Оман. Во время встреч чиновник планирует также затронуть политику Ирана в регионе.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила странам Евросоюза усилить санкционное давление на Минск за якобы соучастие в конфликте на Украине. Новые рестрикции должны будут включать ограничения на экспорт и импорт, запреты на услуги, чтобы исключить обход Россией санкций через Белоруссию.



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