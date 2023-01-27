Еврокомиссия предложила ЕС ограничить цены на нефтепродукты из РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть возможность введения потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.

"26 января 2023 года Европейская комиссия <...> предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Еврокомиссией также предложено усилить санкционное давление на Минск за якобы соучастие в конфликте. Новые рестрикции должны будут включать ограничения на экспорт и импорт, запреты на услуги, чтобы исключить обход Россией санкций через Белоруссию.

В начале января стало известно, что Евросоюз приступил к разработке десятого пакета санкций против России. Позже сообщалось, что Польша и Литва хотят, чтобы в него вошли рестрикции в отношении российского ядерного сектора.

В пятницу, 27 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна заблокирует очередной пакет антироссийских санкций, если он затронет ядерную энергетику РФ. Он пояснил, что Будапешт не допустит раскручивания инфляции из-за цен на энергию.



Венгрия не хочет новых санкций против России – Орбан

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