В Кремле не увидели ничего нового в словах Нуланд про условия смягчения санкций

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В Кремле не увидели ничего нового в словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения санкций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дипломатические варианты решения конфликта все еще не просматриваются.

"Мы совершенно не склонны преувеличивать значение этих слов, ничего нового сказано не было", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне Нуланд, выступая в американском сенате, заявила, что Белый дом готов смягчить санкционное давление в отношении России, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров.

Штаты 26 января представили новый список санкций в отношении юридических и физических лиц РФ. В перечне оказались министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина, а также четыре структуры, связанные с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина.

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