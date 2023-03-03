Запад обеспокоен тем, как РФ удалось преодолеть санкции – СМИ

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Страны Запада обеспокоены тем, как РФ смогла преодолеть санкции. Как отметил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат, ожидалось, что показатели российской экономики за прошедший год будут в разы хуже.

"МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5%, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%", – уточнил он.

Обозреватель обратил внимание на то, что Россия продемонстрировала миру свою устойчивость. Западу, в свою очередь, не нравится, что санкционные меры не привели к краху экономики РФ. Кроме того, эксперты считают, что в текущем году российские показатели только улучшатся.

До этого депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сообщил, что десятый пакет антироссийских санкций может стать последним. Подобное, по его словам, обусловлено наличием значительных разногласий в ЕС.

Мариани заявил, что больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.



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