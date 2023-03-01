Байден продлил срок действия ряда санкций против РФ в связи с украинским конфликтом

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Президент США Джо Байден продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, которые были введены в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, еще год будут действовать меры, установленные нынешней американской администрацией 21 февраля 2022 года. Кроме того, в силе сохранятся ограничения, которые ввели администрации бывших президентов Штатов Дональда Трампа и Барака Обамы.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – указал Байден в пояснительной записке.

Кроме того, подписанный главой государства указ продлевает на год режим чрезвычайной ситуации в отношении событий на Украине.

24 февраля сообщалось, что США расширили пакет санкций против России и Белоруссии. В частности, под ограничения подпали 76 предприятий, 11 финансовых организаций (в том числе банк "Уралсиб" и "МТС Банк"), а также ряд секторов промышленности.

Кроме того, с 10 марта 2023 года начнут действовать 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, выплавленного в РФ.

В конце февраля в МИД РФ подтвердили, что работают над ответными мерами на санкции со стороны США и Канады. Подробности вероятных шагов ведомство не привело.



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