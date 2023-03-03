ЕС введет санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия РФ – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет вооружение России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

По информации издания, представитель Евросоюза также заявил, что передача Китаем оружия Москве станет абсолютной "красной чертой".

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты начали выяснять у близких союзников степень их готовности ввести санкции против Китая, если Пекин окажет какую-либо поддержку России в конфликте на Украине.

В частности, отмечалось, что Вашингтон хочет заручиться поддержкой стран "Большой семерки".

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украине выделили новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!