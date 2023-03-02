В США заявили, что американцы устали от поддержки Украины

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Приверженцы нынешней повестки по увеличению военной и финансовой поддержки Украины в конгрессе США переживают, что из-за усталости жителей Штатов от помощи Киеву, разочарования в политике американского лидера Джо Байдена и скорого старта президентской кампании коалиция по поддержке может распасться. Об этом информирует The New York Times.

Издание ссылается на опрос Associated Press-NORC, согласно которому общественная поддержка помощи украинской стороне упала с показателя в 60% в мае прошлого года до 48% на данный момент.

Между тем стратег республиканской партии и экс-советник президента США Энди Сурабян рассказал, что такие показатели фиксируются после каждой зарубежной интервенции. Он напомнил, что в первые несколько месяцев общественность не принимала действия российской стороны.

"Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью", – заявил Сурабян.

Ранее в американской администрации подчеркнули, что Киев должен начать самостоятельно платить за поставляемое ей оружие, а не претендовать на него бесплатно. В свою очередь, конгрессмен Майк Гарсия заявил, что такое решение украинских властей будет иметь большое значение для налогоплательщиков Штатов.

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