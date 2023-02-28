Французский генерал заявил, что поставки западных танков не помогут Украине

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Западные танки не помогут Украине в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари в статье для издания Le Figaro.

Так, по словам генерала, как показывает военная история прошлого столетия, танки могут дать преимущество только тогда, когда они появляются быстро и в больших количествах.

Дари отметил, что российские военнослужащие, скорее всего, не теряли времени и усилили противотанковую оборону на линии соприкосновения на фоне новостей и заявлений западных лидеров о поставках Киеву бронетехники.

Французский генерал также добавил, что на сегодняшний день подготовка танковых атак не сможет остаться незамеченной из-за масштабного применения беспилотников, спутниковых систем и средств радиоэлектронной борьбы на поле боя.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киеве заявил о поставке на Украину четырех танков Leopard 2.

До этого в Соединенных Штатах заявили о предоставлении Украине военной помощи еще на 2 миллиарда долларов. Отмечалось, что новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Altius-600, Jump 20 и другие, средства обнаружения беспилотников, а также оборудование для разминирования и средства обеспечения защищенной связи.

Кроме того, часть средств пойдет на обучение украинских солдат, техническое обслуживание поставляемых вооружений и другую поддержку ВСУ.

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