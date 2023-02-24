США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов

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Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь еще на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

"Этот пакет [помощи], стоимость которого оценивается в 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках инициативы по оборонной поддержке Украины в качестве нашей приверженности ее долгосрочной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Altius-600, Jump 20 и другие, средства обнаружения беспилотников, а также оборудование для разминирования и средства обеспечения защищенной связи.

Кроме того, часть средств пойдет на обучение украинских солдат, техническое обслуживание поставляемых вооружений и другую поддержку ВСУ.

Ранее стало известно, что Польша уже 24 февраля может отправить на Украину первые из 14 обещанных танков Leopard 2. Об этом, как ожидается, объявит премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который находится с визитом в Киеве.



США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 2 млрд долл

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