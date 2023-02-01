13:02Политика
Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена
Фото: depositphotos/borjomi88
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ТАСС.
"Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет", – заявил представитель Кремля.
Такой ответ Песков дал на вопрос, рассматривает ли Москва возможность переговоров о ситуации на Украине не с Киевом, а с Вашингтоном.
В конце января был представлен доклад Госдепартамента США, в котором американская сторона заявила о нарушении условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России.
Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине
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