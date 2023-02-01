Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ТАСС.

"Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет", – заявил представитель Кремля.

Такой ответ Песков дал на вопрос, рассматривает ли Москва возможность переговоров о ситуации на Украине не с Киевом, а с Вашингтоном.

В конце января был представлен доклад Госдепартамента США, в котором американская сторона заявила о нарушении условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России.



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