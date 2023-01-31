В США заявили, что Россия нарушила условия ДСНВ

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Американская сторона заявила, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, который направили в конгресс.

Согласно данным Госдепа, Москва заблокировала американские проверки и отказала Вашингтону во встрече для переговоров по соблюдению соглашений. В связи с отсутствием инспекций США стало затруднительно следить за числом боеголовок российской стороны.

"Есть четкий путь к восстановлению режима соблюдения (договора. – Прим. ред.), и мы по-прежнему высоко ценим этот договор. Оба эти случая несоблюдения легко устранимы", – заявил представитель Госдепа.

Он также добавил, что РФ заявила о том, что все еще придерживается условий договора. В сентябре российская сторона представила США отчет о наличии у нее 1 549 боеголовок.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ДСНВ остается единственным действующим соглашением между РФ и Штатами. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что о продлении этого договора следует переговорить после 2026 года.

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