Госдеп США заявил о готовности как можно скорее провести встречу с РФ по ДСНВ

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США хотят в скорейшем порядке провести с российской стороной заседание двусторонней консультативной комиссии, посвященное Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций – приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности", – говорится в сообщении.

Между тем американская администрация считает возобновление инспекций в рамках ДСНВ приоритетным вопросом из-за сохранения договора как инструмента поддержания стабильности. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

"Российская сторона проинформировала США, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты. Соединенные Штаты готовы перенести встречу на ближайшую возможную дату", – поделился дипломат.

До этого в МИД РФ рассказали, что заседание перенесли на более поздний срок. Сессию планировали организовать в Каире 29 ноября – 6 декабря.

В свою очередь, в СМИ распространилась информация, что американская администрация хотела возобновить диалог с российской стороной по ДСНВ еще с лета 2022 года. По данным некоторых источников, это было тайной целью Белого дома.

Так, интерес властей США показывает их готовность взаимодействовать с Москвой по вопросам внешней политики, несмотря на санкции.

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