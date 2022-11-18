Саммит России и США по стратегической стабильности пока не планируется – Песков

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Планы проведения саммита по вопросам стратегической стабильности после переговоров в Каире в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о саммите речи не идет", – цитирует его "Газета.ру".

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что с 29 ноября по 6 декабря в Каире будут проходить переговоры двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Ранее издание Foreign Policy писало, что американские власти тайно стремились возобновить диалог с Россией по ДСНВ (он же СНВ-3) еще с лета текущего года, несмотря на сохраняющиеся напряженности в отношениях двух стран.

Ситуация с договором осложнилась после начала российской спецоперации на Украине. Так, в августе Москва временно вывела из-под инспекции свои объекты, объяснив это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить аналогичные проверки военно-ядерных объектов в США.



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