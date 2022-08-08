РФ информировала США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты

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Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в МИД, могут проводиться в исключительных случаях.

"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", – говорится в сообщении.

В МИД назвали целью обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами равноправия сторон. В министерстве рассчитывают на продолжение плотного взаимодействия с США и выступают в пользу рассмотрения проблемы возобновления инспекций с "максимально реалистичных позиций".

"Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем, успешное урегулирование которых позволило бы в возможно сжатые сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов Договора", – отмечается в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что принятые меры носят временный характер.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.