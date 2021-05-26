Захарова заявила, что Россия будет добиваться от США строгого выполнения ДСНВ

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Россия имеет к США претензии по выполнению положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по части переоборудования американской стороной ряда таких средств, однако Москва продолжит добиваться от Вашингтона исполнения всех обязательств, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается ДСНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ. <...> Мы добиваемся от американской стороны строгого выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена", – сказала она.

Соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет между Россией и США вступило в силу 3 февраля 2021 года. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договоренность о продлении договора была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление договора отвечает национальным интересам РФ и направлено на сохранение транспарентности.