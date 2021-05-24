МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ России и США

Фото: ТАСC/пресс-служба Минобороны РФ

Министерство иностранных дел РФ опубликовало сводный отчет о количестве стратегических наступательных вооружений России и США. Ведомство приводит данные по состоянию на 1 марта 2021 года, передает ТАСС.

Согласно представленной информации, в распоряжении России суммарно находятся 517 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. Кроме того, РФ обладает 1 456 единицами боезарядов на МБР и иными установками.

В то же время США оснащены 651 единицей межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. В запасе также находятся 1 357 боезарядов.

В МИД РФ напомнили, что сводный отчет был представлен в соответствии с пунктами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ведомстве также подчеркнули, что американская сторона не только действительно выводит единицы вооружения, но и в одностороннем порядке снимала ограничения с запрещенных соглашением элементов оружия.

По данным российского внешнеполитического ведомства, на 1 марта объем наступательных вооружений в США превышал допустимый на 101 единицу.

Ранее в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от России соблюдения международных обязательств. В качестве примера американская сторона представила Минские соглашения.