В Госдепе заявили, что США хотели бы подписать с Россией новый договор на замену ДСНВ

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Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора об СНВ, который истекает в 2026 году, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.

"Мы достигли прогресса. Две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. <...> Мы надеемся получить новое соглашение. <...> Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией", – приводит ее слова ТАСС.

1 августа президент США Джо Байден выразил готовность Вашингтона обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. Он заявил, что РФ должна показать намерение возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве готовы к взаимоуважительному разговору по договору на смену СНВ-3. Он подчеркнул, что ранее российские власти уже указывали на необходимость скорейших переговоров по стратегическим наступательным вооружениям. Песков также добавил, что прекращение действия нынешнего договора негативно скажется на мировой стабильности и безопасности.