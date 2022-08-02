Переговоры РФ и США по СНВ-3 должны учитывать интересы друг друга – Песков

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве готовы к взаимоуважительному разговору по договору на смену СНВ-3. Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель Кремля подчеркнул, что ранее российские власти уже указывали на необходимость скорейших переговоров по стратегическим наступательным вооружениям. Прекращение действия нынешнего договора негативно скажется на мировой стабильности и безопасности, добавил Песков.
"(Переговоры возможны. – Прим. ред.) только на основе взаимного уважения, учете озабоченностей друг друга и готовности слушать озабоченности друг друга", – заявил пресс-секретарь главы государства.
При этом Песков обратил внимание на то, что США не проявляют интереса к "субстантивным контактам, которые настолько необходимы".
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выразил готовность Вашингтона обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. Он заявил, что РФ должна показать намерение возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.
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