США готовы обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление американского президента было опубликовано в связи с открытием конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году", – указано в обращении Байдена.
По словам американского лидера, Россия должна показать готовность возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.
Также Джо Байден призвал Китай присоединиться к данному диалогу, поскольку страна несет ответственность в связи с обладанием ядерным оружием и является членом ядерной пятерки.
В июне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия призывает своевременно начать обсуждение договора на смену СНВ. По мнению дипломата, отсутствие контактов между странами по данному вопросу не отвечает в том числе интересам самих Соединенных Штатов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: