США готовы обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

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Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление американского президента было опубликовано в связи с открытием конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году", – указано в обращении Байдена.

По словам американского лидера, Россия должна показать готовность возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.

Также Джо Байден призвал Китай присоединиться к данному диалогу, поскольку страна несет ответственность в связи с обладанием ядерным оружием и является членом ядерной пятерки.

В июне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия призывает своевременно начать обсуждение договора на смену СНВ. По мнению дипломата, отсутствие контактов между странами по данному вопросу не отвечает в том числе интересам самих Соединенных Штатов.