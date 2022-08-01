Ситуация с безопасностью в мире сегодня гораздо хуже, чем в годы Холодной войны – Медведев

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В настоящее время в мире наблюдается гораздо более неустойчивая ситуация со стратегической безопасностью, чем во времена Холодной войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли", – написал он в своем телеграм-канале, комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена по данному вопросу.

Медведев отметил, что Байден указал на необходимость заключения нового договора об ограничении ядерных потенциалов между США и Россией, поскольку действующий в настоящее время СНВ-3 истечет в 2026 году. Кроме того, американский лидер заметил, что даже во времена Холодной войны СССР и США обсуждали вопросы стратегической безопасности и находили компромиссы.

"Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу.

Сейчас ситуация гораздо хуже Холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", – подчеркнул Медведев.

Также он усомнился в целесообразности заключения каких-либо договоренностей по стратегической безопасности для России, отметив, что "мир стал другим".

1 августа Джо Байден заявил, что в Вашингтоне готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. По словам американского лидера, Россия должна показать готовность возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.

Также Джо Байден призвал Китай присоединиться к данному диалогу, поскольку страна несет ответственность в связи с обладанием ядерным оружием и является членом ядерной пятерки.