Лавров рассказал, что получил через главу МИД Египта послание от Блинкена

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о послании, которое он получил от госсекретаря США Энтони Блинкена через своего египетского коллегу Самеха Шукри, сообщает РИА Новости.

"Господин министр сказал, что передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте", – сказал российский министр.

По его словам, в этот раз Блинкен передал, что Россию призывают "прекратить и уйти" и тогда якобы все будет хорошо. Как подчеркнул Лавров, вторую часть этого призыва американский госсекретарь не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Корею.

Глава МИД напомнил, что в одном из своих выступлений генсек Североатлантического альянса сказал, что Москва должна проиграть, а Запад не может допустить поражения Киева, поскольку в этом случае проиграет Запад и весь мир.

По мнению Лаврова, это высказывание и есть истинный интерес США и Запада. Кроме того, он обратил внимание на то, что Столтенберг взял на себя смелость говорить не только от имени членов Альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки.

31 января Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Накануне сообщалось, что египетский министр намерен обсудить в российской столице международные и региональные вопросы, в том числе украинский кризис.

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