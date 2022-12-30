Минфин РФ утвердил новую структуру ФНБ с запретом на инвестирование в долларах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин утвердил новую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) с исключением инвестирования в долларах США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США", – говорится в сообщении министерства.

Максимальная доля юаня в активах фонда составляет 60%, золота – 40%. До этого их доли в ФНБ ограничивались 30 и 20% соответственно. Остатки на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах обнулены.

В Минфине считают, что новая структура фонда позволит РФ лучше адаптироваться в текущих макроэкономических и геополитических условиях.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,892 миллиарда евро, 2,770 миллиарда фунтов стерлингов, 478,478 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, 242,7 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в безналичной форме.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении Минфина установить запрет на инвестирование в евро. При этом доля юаня в ФНБ могла составлять до 80%, золота – до 40%.

Один из источников СМИ подчеркнул, что действующую структуру будут адаптировать к новой в рамках перераспределения резервов внутри баланса Банка России.



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