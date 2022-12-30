Экономист объяснил странность инфляции в РФ

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"Странное сочетание" роста ликвидной части денежной массы и низкой инфляции может быть свидетельством роста теневых расчетов в экономике. Об этом написал глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов в материале "Тринадцать тезисов об экономике".

По его словам, в стране есть признаки развития теневых расчетов – наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу. В частности, к этому могло привести усиление налогового и финансового контроля со стороны государства.

Белоусов добавил, что рост денежной массы и повышение скорости оборота должны были иметь инфляционные последствия с учетом стагнации в экономике и потребительских рынков. Однако из-за малого масштаба таких последствий экономист считает, что есть скрытые от наблюдения механизмы, которые уменьшают проинфляционный эффект.

"Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов – расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы", – уточнил Белоусов.

Эксперт выделил три основные сферы, где вероятен рост теневых расчетов. Речь идет об электронной коммерции, которую обслуживают прямыми переводами; сфере неформальной торговли и услуг; сфере коллективных услуг с манипулированием стоимостью формально оказываемой услуги или численности обслуживаемых граждан.

Белоусов подчеркнул, что в последнее время электронная торговля демонстрирует "взрывной рост", а вследствие и расширение серых продаж в интернете.

Кроме того, в 2022 году реальные денежные доходы снизились, но "прочие денежные и наблюдаемые доходы" выросли. Экономист отметил, что процесс усиливается из-за специфики экономической политики в последние годы, в частности из-за пандемии, коронавируса и спецоперации.

Белоусов рассказал о специфике третьей сферы.

"Например, при организации экскурсионной группы предприниматель отчитывается о количестве людей на пределе рентабельности, условно о 15 участниках, а фактически автобус набирает на 45 человек и разницу проводит "мимо кассы", – сказал Белоусов.

По его словам, такое происходит в туризме, спорте, детских тренировках.

Белоусов пояснил, что "лобовое" противодействие теневой деятельности неэффективно, так как усиление контроля продолжит выталкивать компании. Экономист предложил вместо этого радикально снизить налоги и квазиналоговую нагрузку, усилить контроль над потоками денег от человека к человеку на предмет связанных с коммерцией платежей, а также поддержать профессиональные союзы, занятые в малом и среднем бизнесе для защиты прав.

Ранее газета "Ведомости" написала, что Минфин РФ планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния. В юанях можно инвестировать до 80%, в золото – до 40%. При этом доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – драгоценный металл.



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