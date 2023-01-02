Хорватия утратила атрибут суверенитета из-за перехода на евро – польский депутат

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Хорватия утратила возможность влиять на свою денежно-кредитную политику из-за введения у себя валюты евро. Такое мнение выразил заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак .

Хорватия с первого января 2023 года стала членом Шенгенской зоны и ввела у себя валюту евро.

"Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне", – приводит слова Босака РИА Новости.

Босак считает собственную валюту основным атрибутом суверенитета. Он заявил, что теперь Хорватия не сможет влиять на свой финансовый рынок и выстраивать денежно-кредитную политику.

Польша до сих пор не перешла на евро, в стране обращаются злотые. Дискуссии польских политиков о возможном принятии евро идут уже несколько лет.

Страны Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена 8 декабря. При этом присоединение к Шенгенскому соглашению Болгарии и Румынии Совет по внутренним делам и юстиции не поддержал.

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