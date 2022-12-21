Захарова назвала невыдачу шенгена жителям новых регионов РФ нарушением прав человека

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Решение Евросоюза не принимать паспорта жителей новых российских регионов для выдачи шенгенских виз является примером бесчеловечной политики сегрегации, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, руководство Евросоюза уже давно доказало, что его глубоко циничные действия в консульско-визовой сфере подчинены политическим целям. Захарова напомнила, что большинство стран ЕС еще до начала спецоперации на Украине перестали принимать паспорта россиян из Крыма и Севастополя. Теперь Брюссель узаконил эту практику и распространил ее на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Южной Осетии и Абхазии.

"Отныне эта дискриминационная практика, которая грубо нарушает международное право, стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что стремление европейских политиков наказать россиян за их демократический выбор в пользу России в порядке коллективной ответственности является заведомо предвзятым. По словам Захаровой, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей, что является политикой дискриминации и нарушением положений Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и других международно-правовых актов.

"История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является не чем иным, как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", – заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что действия ЕС демонстрируют его враждебные намерения в отношении России и ее граждан. По мнению Захаровой, итогом такой политики станет утрата Брюсселем авторитета в международных делах.

"Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав", – подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что в последнее время Запад организовал против российских СМИ самый крупный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом пространстве. По ее словам, целые сегменты информационного пространства по всему миру были зачищены от присутствия российских медиа.

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