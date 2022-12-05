Литва будет спрашивать россиян об отношении к событиям на Украине для получения визы

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Департамент миграции при МВД Литвы подготовил для граждан России и Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство в стране, специальный опросник, в котором необходимо высказать свое мнение о событиях на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Представленная в нем информация будет иметь решающее значение при принятии решений о пребывании таких лиц в стране", – говорится в сообщении ведомства.

Анкету необходимо заполнить лицам старше 18 лет. В случае отказа заполнять опросник заявление не будет принято.

По словам директора департамента Эвелины Гудзинскайте, иностранец, который намерен посетить страну, должен быть откровенным. Помимо этого, анкета станет "фильтром безопасности" для литовских властей при выявлении лиц, создающих угрозу для страны из-за деятельности в прошлом или связей с недемократическими режимами.

В статистике ведомства отмечается, что в 2022 году разрешение на пребывание в стране получили 3 415 россиян, еще 1 250 гражданам РФ оно было продлено. Число выданных национальных виз россиянам в 2022 году достигло 2 769.

9 сентября Евросоюз утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией. Для получения визы в страны ЕС россиянам необходимо предоставлять дополнительные документы. Стоимость "шенгена" выросла до 80 евро за человека, сроки рассмотрения заявлений в некоторых посольствах были увеличены.



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