Эстония не пропустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по "шенгену"

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Эстонские пограничники не впустили 10 россиян в первый день запрета на въезд в эту страну по "шенгену", сообщила газете Postimees начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.

По ее словам, граждане РФ, котором отказали во въезде в Эстонию, спокойно отреагировали на отказ, понимая, что пограничники лишь выполняют свои обязанности.

Карп также не согласилась с вопросом журналиста, что после запрета на въезд россиян по "шенгену" погранпереход Нарвы придет в запустение. По ее словам, границу пересекает большое число людей с российским гражданством, имеющих ВНЖ в Эстонии.

Запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза, вступил в силу 19 сентября. В Эстонии исключение могут сделать только для дипломатов, имеющих вид на жительство или семью в этой стране.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию. По его словам, двери России останутся открыты для всех желающих.

Дипломат также отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны ФРГ. При этом, добавил он, логика в действиях европейских стран прослеживается не всегда.