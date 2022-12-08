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18:29

Политика

Страны Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена

Фото: depositphotos/Mind-Map

Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза принял решение о включении Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции – с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения", – написал он в Twitter.

В то же время Совет не поддержал присоединение к Шенгенскому соглашению Болгарии и Румынии. За их включение высказались только 25 из 27 министров государств Евросоюза, против проголосовали Нидерланды и Австрия, сообщает bTV.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон высказала разочарование в связи с этим решением.

"Я разочарована этим решением. Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом. Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата", – приводит ее слова РИА Новости.

Йоханссон отметила, что ЕК уверена, что Болгария и Румыния заслуживают стать полноценными членами Шенгенского пространства.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что в условиях институционального и бюджетного устройства Евросоюз не сможет оправдать ожидания по принятию новых стран, включая Украину. По его словам, существующий кризис выдвинул на первый план тему расширения Евросоюза.

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