В ЕК заявили, что предложения по новым санкциям против РФ переданы постпредам стран ЕС

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Предложения Еврокомиссии (ЕК) по очередному пакету антироссийских санкций переданы представителям государств–членов ЕС, в настоящее время ведутся переговоры по ним. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе.

"Мы представили предложения, которые были переданы государствам–членам. Пока государства не достигнут соглашения по этому вопросу, мы не будем комментировать это", – цитирует его ТАСС.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация предложила включить в девятый пакет санкций против РФ около 200 физических лиц и предприятий, а также три банка, в том числе Всероссийский банк развития регионов.

В перечень персональных ограничений могут войти заводы военно-промышленного комплекса (ВПК), депутаты и сенаторы Госдумы и Совфеда, а также министры России и иные российские граждане.

Еврокомиссия также выступила с предложением запретить вещание четырех телеканалов. Кроме того, возможно будут введены ограничения на продукцию двойного назначения, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

После этого обновленные меры должны пройти согласование у постпредов стран ЕС. Далее их рассмотрят министры стран – членов ЕС. К слову, по данным Financial Times, Венгрия уже не поддержала данный перечень предложений. По информации источника, Будапешт выступил против планов по увеличению фонда ЕС, средства которого отправляются на помощь Украине.

Мнение российской стороны выразила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что любые санкции со стороны западных государств не останутся без ответа. Кроме того, она считает, что Россия уже адаптировалась к постоянно возникающим ограничениям.



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