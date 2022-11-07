Депутаты из Франции пожаловались на условия для контингента НАТО в Румынии – СМИ

Фото: depositphotos/AlgimantasB

Депутаты от партии "Непокоренная Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул заявили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются недостойными. Об этом пишет газета Le Figaro.

Как утверждают депутаты, военные крайне скромно питаются, палатки не всегда отапливаются, также имеются проблемы с санитарными условиями.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число группировок НАТО в Восточной и Центральной Европе возросло в 2,5 раза с февраля. В настоящее время это число достигает 30 тысяч человек. По его словам, новые батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

До этого Швеция и Финляндия подтвердили, что не будут отказываться от размещения на своих территориях баз НАТО и ядерного оружия в случае их принятия в Альянс.

Но при этом в Финляндии вопрос ядерного вооружения никто сильно не обсуждает – государство ждет ратификации своего членства Турцией и Венгрией.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!