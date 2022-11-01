Швеция и Финляндия допустили размещение у себя ядерного оружия при вхождении в НАТО

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Швеция и Финляндия подтвердили, что не будут отказываться от размещения на своих территориях баз НАТО и ядерного оружия в случае их принятия в Альянс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин, отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения в стране ядерного оружия, заявила, что Хельсинки не должны "закрывать двери" и ставить какие-либо предварительные условия по членству в Североатлантическом альянсе. При этом в настоящее время таких предложений странам сделано не было.

Марин добавила, что в Финляндии вопрос ядерного оружия никто активно не обсуждает – страна ждет ратификации своего членства Турцией и Венгрией. Ее позицию в этом вопросе поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который также добавил, что обе страны должны иметь в виду все условия, которые дает им членство в НАТО.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал пока не обсуждать вопрос сотрудничества по ядерному оружию, поскольку выдвижение каких-то условий может создать дополнительные препятствия для вступления в Альянс.

Ранее финская газета IltaLehti писала, что в Финляндии подготовили законопроект, который допускает присутствие в стране войск НАТО и при этом не содержит ограничений на создание военных баз и размещение ядерного оружия. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов и дождаться окончательного документа.

Страны НАТО решили пригласить в Альянс Финляндию и Швецию в конце июня. 4 июля обе страны формально подтвердили свое намерение вступить в блок. Позже президент США Джо Байден призвал все страны – члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс этих государств.



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