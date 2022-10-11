Финский президент заявил, что сейчас не время разговаривать с РФ

Фото: ТАСС/Mauri Ratilainen/EPA

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что на данный момент у него нет планов разговаривать с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Важно, чтобы европейцы имели возможность участвовать в дискуссиях с Россией, когда придет время. Однако сейчас не время", – прокомментировал Ниинисте на пресс-конференции в Осло.

Финский президент добавил, что он будет готов к диалогу, если в ближайшее время ситуация в конфликте между странами улучшится. По его мнению, сейчас такой возможности нет.

"Очень трудно понять, когда и где эта война может закончиться", – поделился Ниинисте.

Он считает, что на будущей встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вопрос о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе главы государств обсуждать не планируют.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин выразила надежду на то, что Турция как можно быстрее одобрит ратификацию заявки на вступление в НАТО. Об этом она рассказала перед началом неформальной встречи глав стран и правительства государств ЕС по итогам совещания с турецким президентом.

В свою очередь, Эрдоган рассказал, при каком условии его страна может не одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Турция будет ждать выполнения обещаний со стороны этих государств.

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!