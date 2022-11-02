Группировка НАТО у границ России выросла в 2,5 раза с февраля – Шойгу

Фото: depositphotos/maxxyustas

Количество группировок НАТО в Восточной и Центральной Европе возросло в 2,5 раза с февраля и составляет 30 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, новые батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Министр подчеркнул, что численность подобных группировок может продолжить увеличиваться, чтобы создать полномасштабную систему коллективной обороны на восточном фланге рядом с границами России.

Он также отметил, что из-за этого в опасности могут оказаться и союзники России, в первую очередь Белоруссия.

"В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности", – напомнил Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Швеция и Финляндия подтвердили, что не будут отказываться от размещения на своих территориях баз НАТО и ядерного оружия в случае их принятия в Альянс.

Но при этом в Финляндии вопрос ядерного вооружения никто сильно не обсуждает – государство ждет ратификации своего членства Турцией и Венгрией.

НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток – Лавров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!