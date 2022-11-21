19:53Политика
Премьер Португалии заявил, что ЕС не сможет принять новые страны, в том числе Украину
Фото: depositphotos/paulgrecaud
В условиях институционального и бюджетного устройства Евросоюз не сможет оправдать ожидания по принятию новых стран, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
По его словам, существующий кризис выдвинул на первый план тему расширения Евросоюза. Кошта добавил, что особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины и обещаний, которые давал ЕС на протяжении многих лет.
Кошта подчеркнул, что особая надежда зародилась в Западных Балканах.
"Так вот, у ЕС есть очень четкие критерии для приема новых стран-членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав", – приводит слова Кошты телеканал CNN Portugal.
В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность того, чтобы эти решения не испортили еще больше отношения РФ и ЕС. По его словам, они уже достаточно подпорчены.
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