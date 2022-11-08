Евросоюз не сможет выделить Киеву 3 из 9 млрд евро, обещанных в мае – ЕК

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Европейский союз не сможет предоставить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных Еврокомиссией (ЕК) в качестве программной помощи в мае, заявил первый зампред ЕК Валдис Домбровскис. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что к настоящему моменту Киев уже получил 3,5 миллиарда евро. При этом транш в 2,5 миллиарда евро, который будет предоставлен Украине до конца текущего месяца, станет последним в 2022 году.

"Что касается оставшихся 3 миллиардов евро, мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 миллиардов евро, о которых объявили в ноябре. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году", – пояснил Домбровскис.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз намерен представить 9 ноября новый план по оказанию Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Также отмечалось, что Брюссель увяжет выделение Украине этой суммы с рядом условий, которые Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в ЕС.

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